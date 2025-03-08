Українка Бірюк другий рік поспіль зіграє на Nike Hoop Summit

Українська талановита баскетболістка Дар'я Бірюк другий рік поспіль виступить на Nike Hoop Summit, у межах якого вона зіграє за збірну світу.

Про це повідомляє ФБУ.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України 18-річна українка переїхала до США, де зараз вона представляє школу Webb.

Минулого місяця Бірюк допомогла своїй команді захистити статус чемпіона свого регіону. Зараз Дар'я та Webb грають на чемпіонат штату Теннессі, який команда вигравала тричі поспіль у 2021-2023 роках, а минулого року зупинилася на стадії півфіналу.

Варто зазначити, що поточний сезон є для Дар'ї Бірюк останнім на рівні школ. У листопаді минулого року стало відомо, що українка перейде в NCAA, де вона представлятиме Огайо Стейт.

Дар'я Бірюк посідає 74 місце в рейтингу ESPN 100 найкращих випускниць шкіл 2025 року.

Nike Hoop Summit – легендарна демонстрація найкращих баскетболістів старших класів США проти найкращих гравців з усього світу віком до 19 років.

Це тиждень тренувань під керівництвом тренерів з НБА/ЖНБА, під пильним оком найкращих скаутів світу, який завершується матчем збірної США проти збірної світу.

Nike Hoop Summit-2025 традиційно пройде в Портленді, штат Орегон. Збірна світу зіграє проти збірної США 12 квітня.

Нагадаємо, що минулого року Дар'я Бірюк грала на Nike Hoop Summit разом із іншою талановитою українкою Катериною Коваль.