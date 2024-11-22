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Кваліфікація на Євробаскет: Польща програла Естонії, Франція розгромила Кіпр

Руслан Травкін — 22 листопада 2024, 07:46
Кваліфікація на Євробаскет: Польща програла Естонії, Франція розгромила Кіпр
x.com/frabasketball

У четвер, 21 листопада, відбулося 8 матчів 3 туру кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 з баскетболу.

Франція без проблем перемогла Кіпр. Ще більш впевнено Сербія здолала Данію. Важливі для себе виїзні перемоги здобули литовці та грузини.

Головною сенсацією дня стала домашня поразка збірної Польщі від Естонії. Зазначимо, що поляки на попередньому Євробаскеті дійшли до півфіналу.

Відбір на чемпіонат Європи – баскетбол
3 тур, 21 листопада

Група Е

Кіпр - Франція 59:75 (15:20, 16:17, 19:14, 9:24)

Хорватія – Боснія та Герцеговина 89:76 (30:19, 20:29, 23:12, 16:16)

Група F

Чехія – Нідерланди 96:74 (21:21, 25:24, 30:16, 20:13)

Великобританія – Греція 73:72 (16:26, 17:15, 18:10, 22:21)

Група G

Фінляндія – Грузія 83:90 (25:20, 23:23, 15:19, 20:28)

Данія – Сербія 52:72 (6:29, 13:14, 16:19, 17:10)

Група H

Польща – Естонія 78:82 (18:19, 22:19, 13:19, 25:25)

Північна Македонія – Литва 67:82 (9:23, 18:21, 16:20, 24:18)

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