Латвійський Рубікон для двох: огляд перспектив збірної України проти Ізраїлю у відборі на Євробаскет-2025

Після дев'ятимісячної паузи свої виступи відновить баскетбольна збірна України. Влітку "синьо-жовті" грали товариські матчі на Тайвані, але то неофіційні поєдинки та і склад там був експериментальний з великою кількістю дебютантів.

Українські гравці невдало почали відбір на чемпіонат Європи 2025. Якщо поразка від Словенії "робоча", то фіаско від португальців було і сенсаційним, і тим, яке конкретно вибиває фундамент для продовження боротьби за вихід.

Ні, звичайно, шанси ще є. Але тепер колектив Степановського ходить по тонкому льоду. Тепер поступатися небажано. Ба більше, навіть перемагати тепер бажано з пристойною різницею.

Наступний суперник – збірна Ізраїлю. Досить специфічна команда з історією успіхів, зі своїми провалами, молодими зірками та досвідченими ветеранами.

Сценарії для збірної України після листопадових матчів

Якщо коротко, то не все так катастрофічно, але дзвіночки для паніки присутні. Навіть дві поразки від представників Землі Обітованої не викреслять "синьо-жовтих" із боротьби за прохід у наступний етап.

ФБУ

Найгірший сценарій: дві поразки. Незалежно від матчів між Словенією та Португалією в України будуть шанси на третє місце. Ізраїль точно гарантує собі прохід далі.

Помірний сценарій: одна перемога та одна поразка. Глобально нічого не змінить. Треба буде перемога над Португалією у наступному "вікні".

Ідеальний сценарій: дві перемоги. Ні, він автоматично не гарантує проходу, португальців все одно треба буде перемагати. Можна буде і поступитися, але треба, щоб Ізраїль програв і весняні матчі національних команд, тоді ми будемо вище за рахунок перемог у особистих зустрічах.

Найпопулярніша фраза комісара Жибера із франшизи "Таксі" ідеально описує всі сценарії.

Огляд збірної України

Ростер Степановського: Ілля Сидоров (Фо-сюр-Мер, Франція), Олександр Ковляр (Літкабеліс, Литва), Віталій Зотов (Йонава, Литва), Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія), Олександр Липовий (Аліканте, Іспанія), Павло Крутоус (Мелілья, Іспанія), Володимир Конєв (Дніпро, Україна), Іван Ткаченко (Міттельдойчер, Німеччина), Богдан Близнюк (Йонава, Литва), Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), В'ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія) , Данііл Сіпало (Дніпро, Україна), Сергій Павлов (Мелілья, Іспанія) Ростислав Новицький (Валмієра, Латвія), Артем Пустовий (Ховентуд, Іспанія); Максим Кличко (Монако, Франція).

Головні втрати : Олексій Лень, Святослав Михайлюк, Дмитро Скапінцев та Володимир Герун

Всі вони були у складі команди на Євробаскеті-2022. Всі, окрім Скапінцева, мали відчутну роль. Але не треба тут звинувачувати гравців НБА – на них не може розраховувати кожна збірна. Тому тут всі, у кого є гравці з Національної баскетбольної асоціації, в рівних умовах.

Герун вже не вперше пропускає "вікно" через свої виступи в Японії. Це аргументується тим, що після тривалого перельоту гравець буде не в найкращих кондиціях.

Лідери колективу: Артем Пустовий та Олександр Ковляр

Артем Пустовий минулого сезону чудово проявив себе в Обрадойро. Так, його клуб вилетів із чемпіонату Іспанії (який вже багато років беззаперечно вважається найсильнішим в Європі), але українець навіть ставав MVP місяця.

Проблема в тому, що "клубний" Пустовий і Пустовий у збірній – це дві різні людини. І якщо 6,5 очка та 2,0 підбирання на чемпіонаті Європи 2022 року пояснюється тим, що за хвилини з ним конкурували Лень та Герун, то 8 + 1 підбирання проти Словенії та 11 + 3 підбирання проти Португалії викликали багато критики. На ці ключові поєдинки нашій збірній потрібен Пустовий часів Євробаскета-2017.

Олександр Ковляр, якому лише 22 роки, ще влітку 2023 проявив себе тим, хто найближчі роки буде відповідати за набрані очки. Свою серію вдалих виступів у складі збірної він продемонстрував і в лютому. Загалом Олександра за два матчі зі словенцями та португальцями набрав 40 очок та віддав 18 передач. З того часу вихованець южненського Хіміка став ще більш досвідченішим, тому саме на його плечах буде залежати скорінг.

Допомогти йому має трішки старший Іссуф Санон. У матчах Ліги чемпіонів за латвійський ВЕФ комбогард набирає 18,5 очка, входячи до десятки найкращих бомбардирів турніру.

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Важливу роль отримає й інший представник латвійського гранда В’ячеслав Бобров. "Боббі" один із найатлетичніших гравців нашої команди. Його козирі: захист, вміння вибрати позицію, а також великий досвід гри на різних турнірах у складі збірної.

X-фактор: Богдан Близнюк

Історія Богдана Близнюка унікальна. Він один із небагатьох, хто потрапив у першу збірну України, не граючи при цьому за юніорські чи молодіжні команди.

Справа в тому, що ще шестирічним уродженець Луцьку емігрував до США. Тому про його успіхи на історичній батьківщині дізналися лише тоді, коли хлопець став лідером університета Істерн Вашингтон зі студентської ліги NCAA.

Коли влітку 2019 року форвард підписав контракт із Київ-Баскетом, то його українська була не дуже ідеальною. Але баскетболісти говорять, а точніше заявляють про себе, на паркеті. Богдан наступні три сезони був однією з головних зірок Суперліги.

ФБУ

Після початку війни він чудово показав себе і у складі французького Шоле. Але на сезон 2023/24 так і не знайшов собі клуб. Богдан пропустив рік через сімейні обставини. Були навіть чутки, що він повісив кросівки на цвях. Проте влітку цього року до Йонави його запросив 41-річний наставник Мантас Шершнюс. Цей фахівець останні два сезони входив у тренерський штаб Прометея, він хоч і не мав співпраці з Богданом особисто, але бачив його у справі під час матчів Суперліги.

Українець не підвів. У Йонаві він другий за ігровим часом, третій за результативністю та результативними передачами і лідер за підбираннями. Його універсальність може стати тим X-фактором, що внесе зміни в гру команди Степановського, адже такого вінга ой як не вистачало у весняних поєдинках.

На кого варто звернути увагу: Ростислав Новицький

Його історія також у чомусь не типова. Ні, він, на відміну від Близнюка, пограв за молодіжні команди "жовто-синіх", але становлення чимось схоже на головного героя попереднього підрозділу.

Ще у юному віці він поїхав грати в академію французького Нантерра. Звідти перебрався до американського Фордхема. Ростислав провів за університет NCAA повні чотири сезони, отримавши і досвід, і диплом.

Певний період він був без клубу, аж поки весною цього року не приєднався до Валмієри. Можливо, саме через тривалий "простій" бігмен і не зумів про себе заявити відразу, але вже цього сезону він безапеляційний стартовий гравець латвійського клубу.

Новицький дає колективу "буст" в нападі, але ще більше корисний у захисті. 23-річний центровий у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі за 24 хвилини на паркеті ставить 2,8 блок-шота, що дозволяє йому з великим запасом (головний конкурент відстає на 1,0 блок-шота) лідирувати у чемпіонаті за цим показником.

Йому всього 23 роки. Є надія, що за нашу збірну буде грати рім-протектор рівня Григорія Жижняка. Матчі проти міцного Ізраїлю чудова нагода заявити про себе.

Огляд збірної Ізраїля

Ростер команди: Томер Гінат (Хапоель Тель-Авів), Роман Соркін (Маккабі Тель-Авів), Ям Мадар (Баварія, Німеччина), Рафі Менко (Маккабі Тель-Авів), Бар Тімор (Хапоель Тель-Авів), Кадін Керрінгтон (Хапоель Єрусалим), Йовел Зусман (Хапоель Єрусалим), Ітай Сегев (Іроні), Ідан Залмансон (Хапоель Холон), Бен Шараф (Ульм, Німеччина), Ноам Яаков (Хапоель Тель-Авів), Габі Чачашвілі (Хапоель Єрусалим), Оз Блейзер (Хапоель Тель-Авів), Адам Аріель (Маккабі Рамат-Ган) і Ноам Доврат (Хапоель Єрусалим).

Більша частина збірної – представники столичних Хапоеля та Маккабі, а також Хапоеля Єрусалимського. Ці клуби грають у найпрестижніших турнірах Європи – Євролізі та Єврокубку. Проте, місцеві гравці там не на перших ролях.

Головні втрати: Дені Авдія, Тамір Блатт

Авдія спіткала доля Михайлюка та Леня – він має контракт із клубом НБА. Тамір Блатт після відходу Вейда Болдуїна та Лоренцо Брауна засяв у складі Маккабі. Він віддає 8,7 результативні передачі у Євролізі, що робить його найкращим асистентом. Тиждень тому плеймейкер отримав серйозне пошкодження, тому пропустить не тільки матчі зі збірною України, а і ще близько місяця.

Лідер колективу: Ям Мадар

Мадар за підсумками сезону 2022/23, коли грав за сербський Партизан, отримав нагороду Висхідна зірка Євроліги, але після цього його прогрес зупинився. Потім у турецькому Фенербахче, а зараз у німецькій Баварії він немає стабільного ігрового часу, але це не робить його менш небезпечним.

Мадар був на рівні з Авдія лідером команди на молодіжних чемпіонатах Європи 2018 та 2019 року, де ізраїльтяни виборювали золоті медалі. До речі, на першості 2019 року на груповому етапі була гра і з українцями. 16 очок, 9 передач та 3 перехоплення допомогли Ізраїлю здобути перемогу 93:74. За "синьо-жовтих" на тому турнірі грали Санон та Войналович.

X-фактор: Бен Шараф

18-річний баскетболіст є лідером міцного німецького клубу Ульм. Він феєрить у Єврокубку, набираючи 11,3 очка та 3,3 передачі. Йому пророкують вибір у першому раунді драфту-2025. Експерти порівнюють його універсальність з відомим аргентинцем Ману Джинобілі.

Безумовно, молодий Бен зі своїм "скілсетом" завдасть немало проблем українській збірній.

На кого варто звернути увагу: Томер Гінат

Форвард – справжня зірка місцевого чемпіонату. 30-річний Томер тричі відбирався до першої п'ятірки ізраїльської ліги.

Цього сезону Хапоель зробив фурор на європейському ринку, підписавши Патріка Беверлі та ще кількох гравців рівня Євроліги. Гінат не втратив свій статус і досі є стартером головного претендента на перемогу в Єврокубку.

Прогноз на матчі

Всі українські збірні через повномасштабне вторгнення РФ проводять свої матчі на виїзді. Цього разу Рига буде домашнім містом і для Ізраїлю.

Враховуючи це, а також той фактор, що обидві команди будуть не в оптимальних складах і зберуться вперше за тривалий час, найвірогіднішим варіантом є те, що колективи обміняються перемогами.