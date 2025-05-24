Мер Оклахоми оголосив 22 травня "Днем Шая Гілджес-Александера"
Мер Оклахоми Девід Холт оголосив, що з цього року 22 травня вважатиметься Днем Шая Гілджес-Александера.
Про це Холт повідомив у соцмережах.
Така честь пов'язана із тим, що саме 22 травня 2025 року захисник Тандер був визнаний найціннішим гравцем минулого регулярного сезону НБА.
"Від імені мешканців Оклахома-Сіті я вітаю нашого Шая Гілджес-Александера з тим, що його назвали найціннішим гравцем Національної баскетбольної асоціації!
Втретє ми є домівкою найвидатнішого баскетболіста світу. На знак визнання історичного досягнення Шая та його унікального внеску в Оклахома-Сіті, я оголошую 22 травня 2025 року ДНЕМ ШАЯ ГІЛДЖЕС-АЛЕКСАНДЕРА в Оклахома-Сіті! Щасливого Дня Шая всім, хто святкує!", – написав Холт.
Зазначимо, що ШГА став третім гравцем в історії ОКС, який отримав звання MVP регулярки. До нього це зробили Кевін Дюрант (2014) та Расселл Вестбрук (2017).
Нагадаємо, що Оклахома з Шаєм виграла перші два матчі фінальної серії Заходу проти Міннесоти.
Раніше стало відомо, що ЛеБрон Джеймс став володарем чергового досягнення завдяки потраплянню до другої символічної збірної сезону НБА.