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Мер Оклахоми оголосив 22 травня "Днем Шая Гілджес-Александера"

Олексій Погорелов — 24 травня 2025, 17:05
Шай Гілджес-Александер
Шай Гілджес-Александер
Оклахома-Сіті Тандер

Мер Оклахоми Девід Холт оголосив, що з цього року 22 травня вважатиметься Днем Шая Гілджес-Александера.

Про це Холт повідомив у соцмережах.

Така честь пов'язана із тим, що саме 22 травня 2025 року захисник Тандер був визнаний найціннішим гравцем минулого регулярного сезону НБА.

"Від імені мешканців Оклахома-Сіті я вітаю нашого Шая Гілджес-Александера з тим, що його назвали найціннішим гравцем Національної баскетбольної асоціації!

Втретє ми є домівкою найвидатнішого баскетболіста світу. На знак визнання історичного досягнення Шая та його унікального внеску в Оклахома-Сіті, я оголошую 22 травня 2025 року ДНЕМ ШАЯ ГІЛДЖЕС-АЛЕКСАНДЕРА в Оклахома-Сіті! Щасливого Дня Шая всім, хто святкує!", – написав Холт.

Зазначимо, що ШГА став третім гравцем в історії ОКС, який отримав звання MVP регулярки. До нього це зробили Кевін Дюрант (2014) та Расселл Вестбрук (2017).

Нагадаємо, що Оклахома з Шаєм виграла перші два матчі фінальної серії Заходу проти Міннесоти.

Раніше стало відомо, що ЛеБрон Джеймс став володарем чергового досягнення завдяки потраплянню до другої символічної збірної сезону НБА.

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баскетбол

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