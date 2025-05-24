Мер Оклахоми оголосив 22 травня "Днем Шая Гілджес-Александера"

Мер Оклахоми Девід Холт оголосив, що з цього року 22 травня вважатиметься Днем Шая Гілджес-Александера.

Про це Холт повідомив у соцмережах.

Така честь пов'язана із тим, що саме 22 травня 2025 року захисник Тандер був визнаний найціннішим гравцем минулого регулярного сезону НБА.

"Від імені мешканців Оклахома-Сіті я вітаю нашого Шая Гілджес-Александера з тим, що його назвали найціннішим гравцем Національної баскетбольної асоціації! Втретє ми є домівкою найвидатнішого баскетболіста світу. На знак визнання історичного досягнення Шая та його унікального внеску в Оклахома-Сіті, я оголошую 22 травня 2025 року ДНЕМ ШАЯ ГІЛДЖЕС-АЛЕКСАНДЕРА в Оклахома-Сіті! Щасливого Дня Шая всім, хто святкує!", – написав Холт.

For the third time, we are the home of the greatest basketball player in the world. In recognition of Shai’s historic achievement and unique contribution to Oklahoma City, I am proclaiming tomorrow - Thursday, May 22, 2025 - to be SHAI GILGEOUS-ALEXANDER DAY in OKC! pic.twitter.com/wn0KjMME0k — Mayor David Holt (@davidfholt) May 21, 2025

Зазначимо, що ШГА став третім гравцем в історії ОКС, який отримав звання MVP регулярки. До нього це зробили Кевін Дюрант (2014) та Расселл Вестбрук (2017).

Нагадаємо, що Оклахома з Шаєм виграла перші два матчі фінальної серії Заходу проти Міннесоти.

Раніше стало відомо, що ЛеБрон Джеймс став володарем чергового досягнення завдяки потраплянню до другої символічної збірної сезону НБА.