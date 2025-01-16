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Фінікс та Шарлотт обмінялися гравцями та драфт-піками

Олексій Погорелов — 16 січня 2025, 19:20
Фінікс та Шарлотт обмінялися гравцями та драфт-піками
Нік Річардс та Джош Окогі
ESPN

Фінікс Санз та Шарлотт Горнетс нагадали баскетбольному світу, що команди можуть проводити обміни, організувавши трейд двох гравців.

Про це повідомляє сайт НБА.

За інформацією джерела, Шарлотт відправив в Арізону центрового Ніка Річардса та один драфт-пік другого раунду.

Фінікс у свою чергу віддав свінгмена Джоша Окогі та три драфт-піки другого раунду.

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Цього сезону Річардс взяв участь у 21 матчі, в яких набирав у середньому 8,9 очка, 7,5 підбирання та 1,2 блок-шота.

Середні показники Окогі в 25 іграх становили 6,0 очка  2,9 підбирання за 38,1% реалізації триочкових.

Нагадаємо, що минулої ночі Лос-Анджелес Кліпперс встановили новий рекорд франшизи, здобувши розгромну перемогу над Бруклін Нетс.

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