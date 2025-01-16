Фінікс та Шарлотт обмінялися гравцями та драфт-піками

Фінікс Санз та Шарлотт Горнетс нагадали баскетбольному світу, що команди можуть проводити обміни, організувавши трейд двох гравців.

Про це повідомляє сайт НБА.

За інформацією джерела, Шарлотт відправив в Арізону центрового Ніка Річардса та один драфт-пік другого раунду.

Фінікс у свою чергу віддав свінгмена Джоша Окогі та три драфт-піки другого раунду.

Welcome to The Valley, Nick! 🏜️ pic.twitter.com/Mk9rXNTN4M — Phoenix Suns (@Suns) January 16, 2025

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Цього сезону Річардс взяв участь у 21 матчі, в яких набирав у середньому 8,9 очка, 7,5 підбирання та 1,2 блок-шота.

Середні показники Окогі в 25 іграх становили 6,0 очка 2,9 підбирання за 38,1% реалізації триочкових.

Нагадаємо, що минулої ночі Лос-Анджелес Кліпперс встановили новий рекорд франшизи, здобувши розгромну перемогу над Бруклін Нетс.