Захисника Індіани відсторонено через нецензурну лайку на адресу арбітра
Беннедікт Матюрен
НБА
Захисника Індіани Беннедікта Матюрена відсторонено на одну гру через нецензурну лайку на адресу арбітра.
Про це повідомляє ESPN.
Таким чином, спортсмен пропустить зустріч з Детройтом, яка відбудеться сьогодні вночі.
"Гра була дуже напружена, особливо я, адже всі хочуть перемагати. Втім, я виніс досвід з цього інциденту", – прокоментував рішення сам Матюрен.
Зазначимо, що баскетболіст у підсумку перепросив у рефері поєдинку з Клівлендом (117:127).
Нагадаємо, сьогодні вночі Кліпперс встановили власний рекорд, розгромивши Бруклін Нетс.