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Скапінцев оформив дабл-дабл в матчі G-ліги за нову команду

Станіслав Лисак — 23 січня 2025, 09:27
Український баскетболіст Дмитро Скапінцев
Дмитро Скапінцев
Instagram: d.skapintsev

Ріп Сіті Ремікс здобув впевнену перемогу над Солт-Лейк-Сіті Старз у межах регулярного чемпіонату американської G-ліги.

Свій внесок у тріумф команди з Північного Портленду вніс і український баскетболіст Дмитро Скапінцев. Центровий за 29 хвилин на паркеті оформив дабл-дабл, заробивши 13 очок, 12 підбирань, а також 5 асистів.

Напередодні українець змінив команду, перейшовши з Мен Селтікс, де він виступав до цього до Ріп Сіті Ремікс.

Наразі команда з Північного Портленду знаходиться на сьомому місці в Західній конференції G-ліги та продовжує боротьбу за вихід у плейоф чемпіонату.

Нагадаємо, що Юта з українським гравцем Святославом Михайлюком зазнала поразки від Оклахома-Сіті в регулярному чемпіонаті НБА. Українець провів на майданчику 16 хвилин, 29 секунд та заробив 6 очок і 2 підбирання.

Також в межах ігрового дня Олексій Лень допоміг Сакраменто здобути перемогу над Голден Стейт. Уродженець Луганщини відіграв 6 хвилин, 26 секунд, за які встиг зробити 1 підбирання та один асист.

G-ліга Дмитро Скапінцев

Дмитро Скапінцев

14 очок за 29 хвилин: Скапінцев провів черговий матч у G-лізі
5 блок-шотів за 20 хвилин: Скапінцев провів матч у G-лізі
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