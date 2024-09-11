Чоловіча збірна України U-23 втратила шанси на вихід у плейоф чемпіонату світу 2024

Чоловіча збірна України U-23 поступилася Франції у груповому етапі чемпіонату світу 2024 з баскетболу 3х3.

Матч завершився з рахунком 17:15. Перший бал у матчі здобули французи, але українці зрівняли рахунок. Пізніше "синьо-жовті" пропустили декілька результативних ривків від суперника, але змогли втримувати відставання у 2 очка до завершальних хвилин гри.

Наприкінці матчу, українська команда нав'язала боротьбу суперникам, але Франція вистояла, та забрала перемогу. Таким чином, після розгромної поразки у битві з Іспанією (16:8) українці достроково втратили шанс пройти у плейоф турніру\

Чемпіонат світу 3х3.

Улан-Батор, Монголія

Чоловіки, U-23

Група A

Франція — Україна 17:15

Україна: Ярослав Карпюк 6, Владислав Мустяца 5, Лев Кошеватський 2, Микита Когут 2.

Зазначимо, що чоловіча збірна U-23 виступає в групі A разом із Францією, Іспанією, Алжиром та Єгиптом.

У п'ятницю, 13 вересня, о 6:15 за київським часом відбудеться наступна гра, в якій українці зустрінуться з алжирцями.