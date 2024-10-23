Єврокубок: Пустовий набрав 16 очок – його клуб програв Бешикташу

Гравець збірної України Артем Пустовий набрав 16 очок за Ховентуд у межах 5 туру Єврокубку проти Бешикташу.

Матч завершився з рахунком 82:76 на користь турецького клубу.

Український центровий відіграв 20 хвилин та 38 секунд, влучив 7/8 двоочкових, 2/3 штрафні) та зібрав 5 підбирань. У пасиві Артема 2 втрати та 3 персональні зауваження. Плюс-мінус із ним на паркеті склав "-10".

Іспанський клуб із 2 перемогами за 5 матчів посідає 8 місце. Для прямого виходу до плейоф треба фінішувати у шістці найкращих.