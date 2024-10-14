Лень став найрезультативнішим гравцем Сакраменто у матчі проти Портленда

Гравець збірної України Олексій Лень у товариському матчі проти Портленда набрав за Сакраменто 13 очок. Це найкращий показник у команді.

Гра завершилася поразкою клубу українця з рахунком 85:105.

Бігмен розпочав матч на лаві запасних, але загалом отримав 20 хвилин ігрового часу. Він реалізував 5/9 двоочкові та 3/4 з лінії штрафних. Також на його рахунку 6 підбирань та 1 блок-шот.

В пасиві Олексія 3 втрати та 4 персональні зауваження. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "-7".

FINAL: Kings fall to the Trail Blazers, 105-85.



👑 Alex Len: 13 PTS, 6 REB

👑 De'Aaron Fox: 11 PTS, 7 REB

👑 Keon Ellis: 11 PTS, 4 REB — Sacramento Kings (@SacramentoKings) October 14, 2024

Нагадаємо, Лень у першому предсезоному поєдинку відіграв 12 хвилин проти Ворріорз.