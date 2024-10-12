Лень відіграв 12 хвилин за Сакраменто у матчі проти Ворріорз

Український центровий Сакраменто Олексій Лень зіграв 12 хвилин у товариському матчі проти Голден Стейт.

Поєдинок завершився перемогою Ворріорз з рахунком 109:106.

Досвідчений бігмен за отриманий ігровий час очок не набрав (0/1 двоочкові), але зібрав 5 підбирань. В пасиві в Олексія 2 втрати та 1 персональне зауваження.

Зазначимо, що для Леня сезон 2024/25 буде дванадцятим у Національній баскетбольній асоціації. Раніше він поділився очікуваннями від регулярного чемпіонату.

Українець був обраний на драфті НБА-2013 під №5. Загалом в НБА центровий відіграв 644 гри. Він грав за Фінікс, Атланту, Торонто та Вашингтон.