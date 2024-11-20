Лідер збірної України: Думаємо тільки про перемоги над Ізраїлем

Один із найдосвідченіших гравців збірної України з баскетболу Богдан Близнюк заявив, що ціль на два матчі проти Ізраїлю у поєдинках відбору на Євробаскет – лише перемоги.

Про це він сказав у коментарі для пресслужби Федерації баскетболу України.

"Це дуже важливі ігри. Ми всі будемо боротися та збираємося вигравати, бо треба перемагати, інших варіантів нема. Тому думаємо тільки про перемоги. Як хочеш, красиво, або некрасиво, головне – виграти матчі. Дуже важливо для нас повернутися на чемпіонат Європи. На останньому Євробаскеті ми добре почали турнір, але результат проти Польщі (поразка в 1/8 фіналу – прим.) був не таким, як очікували. Ту гру треба було брати. Зараз у нас більш-менш той самий склад і дуже хочеться знову потратити на Євробаскет і показати кращий результат", – сказав Близнюк.

Зазначимо, що два матчі проти Ізраїлю відбудуться 23 та 25 листопада у Ризі. У розширений список "синьо-жовтих" увійшло 16 гравців.

Нагадаємо, збірна України у двох стартових зустрічах кваліфікації поступилася Словенії (73:87) та Португалії (77:79).