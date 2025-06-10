Українська скорерка продовжить грати у Словаччині

Українська гравчиня Ольга Яцковець, яка минулоріч була кращою скореркою чемпіонату Словаччини, продовжить виступати за Ружемберок.

Про це пише ФБУ.

Йдеться про те, що гравчиня продовжила контракт ще на два сезони. Яцковець грала в цій команді з 2017 по 2020 роки, а – також повернулась туди у 2023 році, провівши за клуб останні два сезони.

В минулому сезоні Яцковець стала кращою скореркою першості Словаччини, допомогла Ружомбероку виграти бронзу чемпіонату Словаччини. Також команда грала у фіналі Кубка Словаччини та Фіналі чотирьох CEWL (центральної європейської жіночої ліги).

В чемпіонаті Яцковець зіграла 31 матч, набираючи в середньому 20.6 очка, 9.0 підбирання, 1.8 передачі та 2.4 перехоплення за 27.6 хвилин на майданчику.

Раніше захисниця Юлія Гутевич, яка наступний сезон проведе в складі столичного Будівельника, розповіла про своє повернення в клуб.