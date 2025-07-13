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Україна U-20 – Бельгія U-20: онлайн-відеотрансляція молодіжного чемпіонату Європи

Станіслав Лисак — 13 липня 2025, 09:27
Україна U-20 – Бельгія U-20: онлайн-відеотрансляція молодіжного чемпіонату Європи
ФБУ

Сьогодні, 13 липня, молодіжна збірна України U-20 проведе другий поєдинок у дивізіоні А чемпіонату Європи з баскетболу.

Підопічні Валерія Плеханова зіграють з однолітками з Бельгії. Старт поєдинку – о 20:30 за київським часом. Окрім українців та бельгійців, у групі C ще дві збірні – Італія та Німеччина.

Зауважимо, що в першій грі українська команда зазнала поразки від німців із мінімальним рахунком.

Трансляція всіх матчів чемпіонату буде доступна на ютуб-каналі FIBA Basketball, а також з українським коментарем можна переглянути гру на сайті Maincast.tv.

Євробаскет-2025 U-20
Дивізіон А, 13 липня, Група C

20:30. Україна – Німеччина

Нагадаємо, що збірна України повертається в елітний дивізіон вперше з 2022, завдяки срібним медалям дивізіону В минулого року.

Євробаскет-2025 у дивізіоні А серед молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні з 12 до 20 липня.

Євробаскет U-20

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