Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Лідер Бостона грав у плейоф із частково розірваним меніском

Руслан Травкін — 18 травня 2025, 11:22
Лідер Бостона грав у плейоф із частково розірваним меніском
Джейлен Браун
Instagram Celtics

Один із лідерів Бостон Селтікс Джейлен Браун догравав сезон із частковим розривом меніска правого коліна.

Про це повідомляє ESPN.

Ушкодження турбувало гравця впродовж останнього місяця регулярного чемпіонату та протягом усього плейоф.

Після вильоту "кельтів" гравець має пройти консультації з лікарями, які визначать подальший план реабілітації.

У серії з Нікс Браун набирав у середньому 22,1 очка та 7,1 підбирання за 36,5 хвилини на майданчику. 

Нагадаємо, в плейоф серйозну травму отримав й інший лідер Бостона Джейсона Тейтума

Бостон Селтікс НБА

Бостон Селтікс

Нью-Йорк Нікс влаштували найбільший розгром чемпіона НБА в історії
Чемпіон не захиститив титул: успішна гра стартової п'ятірки дала змогу Нікс вибити Бостон із плейоф
НБА. Плейоф-2025. Розклад матчів, турнірна сітка
Міннесота вибила Голден Стейт, Бостон скоротив відставання від Нікс у плейоф НБА
Лідер Бостона переніс операцію та вибув на невизначений строк

Останні новини