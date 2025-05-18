Лідер Бостона грав у плейоф із частково розірваним меніском

Один із лідерів Бостон Селтікс Джейлен Браун догравав сезон із частковим розривом меніска правого коліна.

Про це повідомляє ESPN.

Ушкодження турбувало гравця впродовж останнього місяця регулярного чемпіонату та протягом усього плейоф.

Після вильоту "кельтів" гравець має пройти консультації з лікарями, які визначать подальший план реабілітації.

У серії з Нікс Браун набирав у середньому 22,1 очка та 7,1 підбирання за 36,5 хвилини на майданчику.

Нагадаємо, в плейоф серйозну травму отримав й інший лідер Бостона Джейсона Тейтума.