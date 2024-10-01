У Суперлізі роз'яснили формат регулярного чемпіонату та плейоф
Директор Суперліги Роман Бойко роз'яснив формат регулярного чемпіонату та плейоф у сезоні-2024/25.
Цитує функціонера ФБУ.
"У чемпіонаті буде 8 команд. Перед сезоном деякі клуби потребували специфічної уваги. Не секрет, що у Кривбаса і одеської БІПИ була непросто ситуація. Завдяки ФБУ Кривбас буде в Суперлізі, а БІПА гратиме у Вищій та Першій лігах. Для належної участі у Суперлізі їм забракло підтримки на місцевому рівні.
Регулярний чемпіонат пройде у чотири кола. Повертаємось до звичного формату парних роз’їздів, але зберігаємо систему баблів. Це буде два дні по дві гри, що цікавіше для ліги й краще з огляду на безпекову ситуацію.
Щодо плейоф, то поки у нас заплановані серії до двох матчів, але я не виключаю, що клуби ініціюють зміну і гратимемо до трьох перемог в півфіналі та фіналі зокрема", – сказав Бойко.
Напередодні Суперліга оновила розклад першого ігрового тижня Суперліги після зняття БІПИ з чемпіонату. Сезон розпочнеться 3 жовтня. У першому ігровому баблі сезону візьмуть участь Київ-Баскет, Старий Луцьк, Прикарпаття-Говерла та БК Рівне.