У Суперлізі роз'яснили формат регулярного чемпіонату та плейоф

Директор Суперліги Роман Бойко роз'яснив формат регулярного чемпіонату та плейоф у сезоні-2024/25.

Цитує функціонера ФБУ.

"У чемпіонаті буде 8 команд. Перед сезоном деякі клуби потребували специфічної уваги. Не секрет, що у Кривбаса і одеської БІПИ була непросто ситуація. Завдяки ФБУ Кривбас буде в Суперлізі, а БІПА гратиме у Вищій та Першій лігах. Для належної участі у Суперлізі їм забракло підтримки на місцевому рівні.

Регулярний чемпіонат пройде у чотири кола. Повертаємось до звичного формату парних роз’їздів, але зберігаємо систему баблів. Це буде два дні по дві гри, що цікавіше для ліги й краще з огляду на безпекову ситуацію.

Щодо плейоф, то поки у нас заплановані серії до двох матчів, але я не виключаю, що клуби ініціюють зміну і гратимемо до трьох перемог в півфіналі та фіналі зокрема", – сказав Бойко.