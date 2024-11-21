Український генменеджер Монако назвав причину звільнення головного тренера

Український генеральний менеджер Монако Олексій Єфімов повідомив, що головний тренер клубу Саша Обрадович був відправлений у відставку, адже команді було важко демонструвати постійний, якісний баскетбол.

Про це він сказав у коментарі Be Basket.

"Було неймовірно важко оголосити про це Саші, який був для нас більше, ніж тренером. Незважаючи на незмінно позитивний результат у Євролізі, команді було важко демонструвати постійний, якісний баскетбол.



Ми досі не знайшли ритму, який характеризує претендента на титул. Цей недолік зробив рішення неминучим. З огляду на те, що ми завжди прагнемо бути якомога вище, у нас було відчуття, що зміна тренера була єдиним способом створити шок, щоб відновити команду та відтворити звички, необхідні для конкуренції з елітою Євроліги.



Зараз ми шукаємо не просто тренера, а радше далекоглядного стратега з планом привести цю команду до найбільших висот. На даний момент ми лише на початку обговорень з потенційними кандидатами, ім’я яких ще рано називати", – сказав Єфімов.