Денвер, Атланта та Індіана виписали контрактів на понад 250 мільйонів

Олексій Погорелов — 21 жовтня 2025, 16:49
Крістіан Браун
Денвер Наггетс

Три клуби НБА дали нові контракти своїм гравцям до дедлайну можливості це зробити.

Про це повідомляє ESPN.

Денвер та Атланта підписали продовження новачка з Крістіаном Брауном та Дайсоном Деніелсом відповідно. Браун отримав угоду на 5 років і 125 мільйонів доларів, у той час, як Деніелс погодив 4-річний контракт на 100 мільйонів.

Також Індіана убезпечила себе від втрати Аарона Несміта, важливого гравця, який чудово проявив себе під час плейоф минулого сезону. Несміт та Пейсерс домовилися про дворічне ветеранське продовження на 40,4 мільйона. Індіана дала 26-річному форварду максимально можливі гроші.

У минулій кампанії Крістіан Браун провів 79 матчів (77 у старті), набираючи в середньому 9,2 очка, 5,2 підбирання, 2,6 передачі та 1,1 перехоплення.

Дайсон Деніелс зіграв на три поєдинки менше (76), але всі вони були у старті. Середні показники 22-річного захисника становили 14,1 очка, 5,9 підбирань, 4,4 передачі та 3 перехоплення.

Аарон Несміт у свою чергу взяв участь тільки в 45 іграх (37 у старті), у яких набирав 12 очок та 4 підбирання в середньому за матч. Він допоміг Індіані дійти до Фіналу НБА, де вони програли Оклахомі у семи іграх.

Нагадаємо, що в ніч на завтра, 22 жовтня, стартує новий регулярний сезон НБА. У матчі-відкритті зіграють Оклахома та Х'юстон, після чого у Лос-Анджелесі відбудеться зустріч Лейкерс та Голден Стейт.

Раніше стало відомо, що центровий Лейкерс готовий змінити паспорт заради гри з Лукою Дончичем за збірну Словенії.

