Детройт переграв Орландо, Фінікс вдруге програв Оклахомі у плейоф НБА

У ніч проти 23 квітня завершилися чергові поєдинки плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Програму ігрового дня відкрила перемога Детройта над Орландо. Обидві команди показали не надто результативний матч, але Детройту вдалось зрівняти рахунок в очній серії битви 1:1.

Що не скажеш про переможне протистояння Оклахоми-Сіті, яка вдруге поспіль переграла Фінікс.

НБА – раунд плейоф

23 квітня

Детройт – Орландо 98:83 (25:21, 21:25, 38:16, 14:21)

Оклахома-Сіті – Фінікс 120:107 (30:29, 35:28, 35:20, 20:30)

Напередодні відбулися ще три гри раунду плейоф НБА.