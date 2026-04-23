Детройт переграв Орландо, Фінікс вдруге програв Оклахомі у плейоф НБА

Софія Кулай — 23 квітня 2026, 08:17
Плейоф НБА 23 квітня
У ніч проти 23 квітня завершилися чергові поєдинки плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Програму ігрового дня відкрила перемога Детройта над Орландо. Обидві команди показали не надто результативний матч, але Детройту вдалось зрівняти рахунок в очній серії битви 1:1.

Що не скажеш про переможне протистояння Оклахоми-Сіті, яка вдруге поспіль переграла Фінікс.

НБА – раунд плейоф
23 квітня

Детройт – Орландо 98:83 (25:21, 21:25, 38:16, 14:21)

Оклахома-Сіті – Фінікс 120:107 (30:29, 35:28, 35:20, 20:30)

Напередодні відбулися ще три гри раунду плейоф НБА.

Лейкерс завдав поразки Г'юстону, впевнена перемога Філадельфії над Бостоном Шульги у плейоф НБА
Детройт програв Орландо, Сан-Антоніо впевнено здолав Портленд у плейоф НБА
Філадельфія здолала Орландо, 35 очок Каррі принесли перемогу Голден Стейт в плейін НБА
Лейкерс без Дончича, потенційна дуель Йокича та Вембаньями: що очікувати від плейоф НБА на Заході
Шарлот в овертаймі дотиснув Маямі, Фінікс програв Портленду в плейін НБА

