Визначилися суперники збірної України напередодні старту прекваліфікації ЧС

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс назвав спаринг-партнерів команди напередодні старту прекваліфікації ЧС-2027.

Латвійський фахівець у коментарі для пресслужби Федерації баскетболу сказав, що "синьо-жовті" зіграють проти Нідерландів і Хорватії.

"Зазвичай ідеальний строк підготовки до турніру – це шість тижнів. Ми будемо готуватися три тижні і одна з головних причин, це тому що гравці приїдуть до збірної після сезону. Їм потрібен час відпочити, після чого, я впевнений, вони приїдуть у гарних фізичних кондиціях. Це основа – на цьому має будуватися гра команди.

Ми будемо два тижні тренуватися в Ризі, після чого зіграємо два контрольних матчі проти Нідерландів.

Потім вирушимо до Хорватії, де, як мінімум, зіграємо один матч проти хорватів, може буде зіграно ще один контрольний матч. Після цих зустрічей ми вже вирушимо до Швейцарії, де зіграємо перший матч турніру", – сказав Багатскіс.