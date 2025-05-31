Головний тренер збірної України очолить найтитулованіший польський клуб – джерело

Латвійський фахівець Айнарс Багатскіс, який є головним тренером збірної України, може очолити польський Шльонськ.

Про це повідомляє Sportacentrs.com.

Цього сезону клуб із Вроцлава тричі змінював головного тренера. Шльонськ посів восьме місце, але програв матчі плейін і не вийшов до плейоф.

Шльонськ – найтитулованіший клуб Польщі. "Войовничі" 18 разів вигравали місцевий чемпіонат та 14 разів ставали переможцями Кубку Польщі.

58-річний Багатскіс протягом останніх трьох сезонів тренував румунський Волунтарі. Цього сезону ця команда тріумфувала в Європейській північній баскетбольній лізі (ENBL).

Латвієць також є головним тренером збірної України. В Україні він працював із Кривбасом, Будівельником та Київ-Баскетом.

Нагадаємо, раніше Багатскіс назвав суперників збірної України при підготовці напередодні старту прекваліфікації ЧС-2027.