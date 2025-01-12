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Багатскіс розкрив деталі контракту зі збірною України

Станіслав Лисак — 12 січня 2025, 15:35
Багатскіс розкрив деталі контракту зі збірною України

Новий головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс розповів, що його контракт з Федерацією баскетболу України розрахований до 2027 року.

Слова литовського фахівця передає Sport-Express.ua.

"Контракт підписано до чемпіонату світу 2027 року. Звісно, спочатку треба зробити зараз все, щоб пробитися на Євробаскет, а потім вже будемо дивитися далі", – зазначив Багатскіс.

Нагадаємо, що в грудні колишнього тренера збірної України Віталія Степановського відправили у відставку.

Головним аргументом для звільнення тренера стали чотири поразки у чотирьох поєдинках відбору до чемпіонату Європи.

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Завершальні матчі кваліфікації Євробаскету-2025 збірна України зіграє проти Словенії (21 лютого) та Португалії (24 лютого).

Багатскіс уже очолював національну команду з 2019 по 2023 рік. Під керівництвом латвійця збірна України кваліфікувалася на Євробаскет-2022, а також дійшла до плейоф турніру, посівши 11 місце.

Збірна України з баскетболу Айнарс Багатскіс

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