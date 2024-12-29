У нас з'явився шанс: Медведенко – про повернення Багатскіса на посаду тренера збірної України

Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко прокоментував повернення Айнарса Багатскіса на посаду головного тренера збірної України з баскетболу, наголосивши, що тепер у національної команди з'явився шанс потрапити на Євробаскет.

Своїми враженнями він поділився у Facebook.

"Айнарс очолив збірну України. Можливо, у нас таки є шанс. Let’s go Ukraine", – написав Медведенко.

Багатскіс очолював національну команду з 2019 по 2023 рік. Під керівництвом латвійця збірна України кваліфікувалася на Євробаскет-2022, а також дійшла до плейоф турніру, посівши 11 місце.

За період роботи Багатскіс в команді українці здобули 13 перемог у 24 офіційних поєдинках, зазнавши 11 поразок.

Нагадаємо, з посади головного тренера був звільнений Віталій Степановський, під керівництвом якого збірна виграла всього два матчі з восьми.

Головним аргументом для звільнення тренера стали чотири поразки у чотирьох поєдинках відбору до чемпіонату Європи.

Завершальні матчі кваліфікації Євробаскету-2025 збірна України зіграє проти Словенії (21 лютого) та Португалії (24 лютого).