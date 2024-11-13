Бостон програв Атланті, а Голден Стейт залишив Томпсона без тріумфального повернення до Сан-Франциско у Кубку НБА

У ніч на середу, 13 листопада, пройшли перші матчі Кубку НБА, який проводиться другий раз в історії ліги.

Перша ж гра подарувала сенсацію, адже Бостон на власному майданчику поступився Атланті. Паралельно з цим Детройт в овертаймі вирвав перемогу над Маямі.

Орландо навіть без Паоло Банкеро легко впорався з Шарлотт, Пол Джордж та Джоел Ембіід не врятували Філадельфію від поразки Нью-Йорку, а Мілуокі впорався з Торонто.

Святослав Михайлюк знову не вийшов на паркет, а його Юта знову програла, цього разу Фініксу.

Стеф Каррі зіпсував Клею Томпсону повернення до Сан-Франциско, у той час як Міннесота примудрилася програти Портленду.

Кубок НБА - перший тур

13 листопада

Бостон – Атланта 116:117 (31:29, 34:25, 26:30, 25:33)

Детройт – Маямі 123:121 ОТ (32:21, 25:30, 34:31, 20:29, 12:10)

Орландо – Шарлотт 114:89 (31:29, 27:18, 31:19, 25:23)

Філадельфія – Нью-Йорк 99:111 (25:27, 25:27, 25:24, 24:33)

Мілуокі – Торонто 99:85 (26:21, 28:22, 27:24, 18:18)

Юта – Фінікс 112:120 (21:33, 28:31, 30:23, 33:33)

Голден Стейт – Даллас 120:117 (33:27, 26:36, 37:26, 24:28)

Портленд – Міннесота 122:108 (28:17, 32:36, 33:21, 29:34)