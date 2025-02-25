Неможливо грати: тренер Міннесоти розлютився через "вседозволеність" Оклахоми

Головний тренер Міннесоти Кріс Фінч висловив своє невдоволення тим, як складаються матчі його команди з Оклахомою.

Слова 55-річного фахівця наводить BasketNews.

Незважаючи на перемогу (131:128) минулої ночі, Фінч був незадоволений кількістю порушення правил проти його підопічних.

"Дуже неприємно грати з цією командою, тому що вони дуже багато фолять. Ви знаєте, вони дійсно це роблять. Вони фолять, вони фолять весь час. Але у той же час ти не можеш доторкнутися до Шая. Це дуже засмучує, потрібно мати велику психологічну стійкість, щоб намагатися грати через це. Ми просто врешті-решт змогли зібратися та вирішити цю проблему самостійно. І ми були винагороджені за це", – сказав Фінч.

Chris Finch talking about OKC after the game 😳 pic.twitter.com/ZjiBzVGDlA — House of Highlights (@HoHighlights) February 25, 2025

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Коментарі Фінча підкреслюють зростаючі настрої в лізі щодо захисного підходу Тандер. Оклахома відома своїм агресивним захистом по периметру, часто виходячи за межі дозволеного суддями.

Тим часом, Гілджес-Александер, один з найефективніших скорерів ліги, часто отримує критику за кількість разів, коли він відправляється на лінію штрафних кидків.

Міннесота посідає сьоме місце Заходу, вигравши 32 матчі з 59. Оклахома в свою чергу лідирує в цій же конференції з балансом перемог 46-11.