Залишився без Оскара: гравець НБА кумедно відреагував на штраф за симуляцію
Захисник Нью-Йорк Нікс Джош Гарт самоіронічно висловився про штраф, який він отримав від НБА.
Свою реакцію 29-річний баскетболіст опублікував у соцмережах.
Ліга оштрафувала Гарта на 2 тисячі доларів за симуляцію під час матчу регулярного сезону проти Бостона (105:118) 23 лютого. Цей момент став вірусним у соцмережах через комічність гравця.
Отримавши штраф, захисник визнав, що це була погана спроба заробити фол для суперника.
"Чорт забирай, ніякого Оскара для мене", – написав Гарт.
Незважаючи на поразку, Джош Гарт провів доволі сильну гру, майже оформивши трипл-дабл з 20 очок, 11 підбирань та 9 передач.
На даний момент Нью-Йорк Нікс посідають третє місце на Сході з балансом перемог 37-20.
Раніше стало відомо, що форвард Нового Орлеана Зайон Вільямсон приєднався до ЛеБрона Джеймса та Луки Дончича в одному історичному досягненні.