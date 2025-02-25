Залишився без Оскара: гравець НБА кумедно відреагував на штраф за симуляцію

Захисник Нью-Йорк Нікс Джош Гарт самоіронічно висловився про штраф, який він отримав від НБА.

Свою реакцію 29-річний баскетболіст опублікував у соцмережах.

Ліга оштрафувала Гарта на 2 тисячі доларів за симуляцію під час матчу регулярного сезону проти Бостона (105:118) 23 лютого. Цей момент став вірусним у соцмережах через комічність гравця.

Josh Hart fined $2,000 by league office for flopping pic.twitter.com/FjXfYv7zd7 — New York Basketball (@NBA_NewYork) February 24, 2025

Отримавши штраф, захисник визнав, що це була погана спроба заробити фол для суперника.

"Чорт забирай, ніякого Оскара для мене", – написав Гарт.

Dang no Oscar for me 😂 — Josh Hart (@joshhart) February 25, 2025

Незважаючи на поразку, Джош Гарт провів доволі сильну гру, майже оформивши трипл-дабл з 20 очок, 11 підбирань та 9 передач.

На даний момент Нью-Йорк Нікс посідають третє місце на Сході з балансом перемог 37-20.

Раніше стало відомо, що форвард Нового Орлеана Зайон Вільямсон приєднався до ЛеБрона Джеймса та Луки Дончича в одному історичному досягненні.