Пол та Вембаньяма зробили свято для синів тренера Лейкерс, чий дім згорів у пожежі в Лос-Анджелесі

Гравці Сан-Антоніо Кріс Пол та Віктор Вембаньяма відзначилися гарним вчинком після матчу проти Лейкерс (126:102).

Про це повідомляє ESPN.

Нокс і Кай Редік – двоє одержимих баскетболом дітей, які зібрали велику колекцію футболок, карток і автографів НБА завдяки кар'єрі їхнього батька, Джей Джей Редіка, який зараз очолює Лос-Анджелес Лейкерс.

Проте їхня колекція згоріла разом з їхнім домом через масштабну пожежу в Лос-Анджелесі.

Пол та Вембаньяма вирішили зробити для дітей невелике свято та подарувати їм свої джерсі, про що Редік детально поговорив під час пресконференції.

"Коли ти в лізі досить довго, у тебе з'являється велике коло людей, і це люди, які тобі подобаються, люди, яких ти любиш. І Кріс у цьому внутрішньому колі братів. Він зателефонував мені сьогодні вдень і сказав: "Незалежно від того, чи ти виграєш, чи ми виграємо, ми з Віком підемо і віддамо хлопцям наші джерсі". Я ціную всю цю любов, і я не здивований, що Кріс зробив щось подібне", – сказав тренер.

Chris Paul and Victor Wembanyama gifted their game-worn jerseys to JJ Redick's sons after they lost their home and their basketball collection in the Palisades fires. 💕



(Via @NBA) pic.twitter.com/rxJQIStGv7 — cllct (@cllctMedia) January 14, 2025

A sweet moment after the Lakers-Spurs game: Victor Wembanyama and Chris Paul gifted JJ Redick’s two sons their signed, game worn jerseys. Both boys love basketball and lost their collection of hoops memorabilia in the Palisades fire. pic.twitter.com/Tp2uyJHYKW — Malika Andrews (@malika_andrews) January 14, 2025

На даний момент Лейкерс посідають сьоме місце в таблиці Західної конференції. "Озерники" виграли 20 матчів з 37.