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Пол та Вембаньяма зробили свято для синів тренера Лейкерс, чий дім згорів у пожежі в Лос-Анджелесі

Олексій Погорелов — 15 січня 2025, 09:06
Пол та Вембаньяма зробили свято для синів тренера Лейкерс, чий дім згорів у пожежі в Лос-Анджелесі
Віктор Вембаньяма та Кріс Пол
НБА

Гравці Сан-Антоніо Кріс Пол та Віктор Вембаньяма відзначилися гарним вчинком після матчу проти Лейкерс (126:102).

Про це повідомляє ESPN.

Нокс і Кай Редік – двоє одержимих баскетболом дітей, які зібрали велику колекцію футболок, карток і автографів НБА завдяки кар'єрі їхнього батька, Джей Джей Редіка, який зараз очолює Лос-Анджелес Лейкерс.

Проте їхня колекція згоріла разом з їхнім домом через масштабну пожежу в Лос-Анджелесі.

Пол та Вембаньяма вирішили зробити для дітей невелике свято та подарувати їм свої джерсі, про що Редік детально поговорив під час пресконференції.

"Коли ти в лізі досить довго, у тебе з'являється велике коло людей, і це люди, які тобі подобаються, люди, яких ти любиш. І Кріс у цьому внутрішньому колі братів.

Він зателефонував мені сьогодні вдень і сказав: "Незалежно від того, чи ти виграєш, чи ми виграємо, ми з Віком підемо і віддамо хлопцям наші джерсі". Я ціную всю цю любов, і я не здивований, що Кріс зробив щось подібне", – сказав тренер.

На даний момент Лейкерс посідають сьоме місце в таблиці Західної конференції. "Озерники" виграли 20 матчів з 37.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознакомитися з результатами та оглядами всіх матчів минулого ігрового дня.
Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антоніо Кріс Пол Віктор Вембаньяма

Сан-Антоніо

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