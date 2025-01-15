Клівленд помстився Індіані за перервану серію, Сакраменто з Ленем програв Мілуокі у матчі регулярного сезону НБА

У ніч на середу, 15 січня, пройшли сім матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Ігрову ніч відкривали Індіана та Клівленд, які проводили другу гру за останні три дні. Команда Кенні Аткінсона помстилася за перервану серію перемог.

Оклахома здобула виїзну перемогу над Філадельфією, а Атланта перемогла Фінікс.

Мілуокі зупинив семиматчеву серію перемог Сакраменто. Олексій Лень зіграв 9 хвилин, набравши два очки, два підбирання, одну передачу, одне перехоплення та два блок-шоти за однієї втрати та двох фолів.

Чикаго ледь не відіграв 16-очкове відставання від Нового Орлеана у четвертій чверті, Кайрі Ірвінг повернувся, але Даллас знову програв Денверу, а Бруклін здолав Портленд.

НБА – регулярний сезон

15 січня

Індіана – Клівленд 117:127 (30:37, 31:25, 28:38, 28:27)

Філадельфія – Оклахома 102:118 (21:37, 22:21, 38:29, 21:31)

Атланта – Фінікс 122:117 (33:31, 31:25, 25:31, 33:30)

Мілуокі – Сакраменто 130:115 (47:26, 28:28, 27:28, 28:33)

Чикаго – Новий Орлеан 113:119 (33:29, 26:24, 27:33, 27:33)

Даллас – Денвер 99:118 (21:36, 24:35, 22:20, 32:27)

Портленд – Бруклін 114:132 (30:40, 31:26, 27:32, 26:34)

Нагадаємо, що минулого вечора Реал та Маккабі встановили новий рекорд результативності Євроліги.