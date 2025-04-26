Дончич грав у матчі з Міннесотою з харчовим отруєнням

Невдалий виступ зірки Лейкерс Луки Дончича у грі проти Міннесоти (104:116) пояснили харчовим отруєнням у гравця.

Про це повідомляє ClutchPoints.

Дончич провів 40 хвилин на паркеті третьої гри серії першого раунду плейоф НБА. Але за весь цей час 26-річний словенець набрав тільки 17 очок, додавши 7 підбирань та 8 передач.

Після матчу головний тренер Лос-Анджелеса Джей Джей Редік пояснив, що Луку весь день нудило і він був змушений грати із цією проблемою.

"Він погано себе почуває останні 24 години. Я не знаю, скільки він спав минулої ночі. Він погано почувався минулої ночі. Його турбував живіт. Його нудило весь день. Він дуже погано себе почуває", – сказав Редік.

JJ on Luka:



"He was vomiting all afternoon. He's really under the weather" pic.twitter.com/GCFspKgQw7 — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) April 26, 2025

Ця поразка від Тімбервулвз стала для Лейкерс вже другою в серії. Наступна гра між цими командами також пройде в Міннесоті. Ця зустріч відбудеться 28 квітня.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів першого раунду плейоф НБА.