Тренер Індіани став на захист арбітра, якого звинуватили в допомозі Оклахомі

Головний тренер Індіани Рік Карлайл вирішив захистити арбітра Скотта Фостера, який опинився під шквалом критики за свою роботу в четвертому матчі фінальної серії НБА проти Оклахоми.

Про це повідомляє ESPN.

У грі №4 Пейсерс зазнали домашньої поразки 104:111, через яку рахунок в серії став рівний (2-2). У цьому матчі була зафіксована найбільша кількість фолів за всю серію (53), хоча в попередніх іграх це число не перевищувало 44.

На цьому матчі працювала бригада арбітрів на чолі з Фостером, якого прозвали "Продовжувач" (The Extender) за те, що команди, які відстають у серії плейоф, часто вигравали ігри, які він судив, що призводило до затягування серії на більшу кількість поєдинків.

"Це жахливо, те, що я бачив, що пишуть про суддівство і Скотта Фостера зокрема. Він чудовий суддя, він чудово відпрацював у цьому плейоф. Він багато разів працював на наших матчах. І ця безглузда критика, яку влаштовують, є жахливою, нечесною, несправедливою і дурною", – сказав Карлайл.

Фінальна серія НБА на один матч повертається до Оклахоми. П'ята гра протистояння Тандер та Пейсерс відбудеться в ніч на завтра, 17 червня.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів постсезону.

Раніше стало відомо, що колишні учасники плейоф НБА провели перший великий обмін цього міжсезоння.