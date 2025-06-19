Скандальний тренер погодився продовжити контракт з Х'юстон Рокетс

Х'юстон Рокетс досягли домовленості щодо продовження контракту з головним тренером команди Іме Удокою.

Про це інсайдер ESPN Шемс Чаранія розповів у прямому етері "Шоу Пета МакАфі".

Удока погодився поставити свій підписа під багаторічною угодою, яка зробить його одним з найбільш високооплачуваних тренерів у НБА. Умови нового контракту 47-річного фахівця залишаються невідомі.

Х'юстон вирішив продовжити контракт з Удокою після того, як його спробували переманити Нью-Йорк Нікс.

Удока очолив Х'юстон у квітні 2023 року, замінивши на цій посаді Стівена Сайласа. За підсумками регулярного сезону-2024/25 Рокетс стали другою командою Заходу, вперше за останні сім років. Проте в плейоф команда не змогла подолати перший раунд, поступившись Голден Стейт у семи матчах (3-4).

Іме Удока дебютував у НБА в ролі тренера влітку 2021 року, посівши посаду головного тренера Бостон Селтікс. У свій перший же сезон він привів "кельтів" до Фіналу НБА, де вони у шести матчах поступилися Голден Стейт (2-4).

У вересні 2022 року Бостон відсторонив Удоку від роботи на невизначений термін за "порушення клубного кодексу". Він був звинувачений за неналежні інтимні стосунки зі співробітницею Селтікс.

Спочатку вважалося, що між ними все було за взаємною згодою, але пізніше жінка звинуватила Удоку в небажаних коментарях на її адресу. І хоча тренер приніс свої вибачення, це не врятувало його від звільнення. Тимчасовим тренером Бостона був призначений його асистент Джо Маззулла, якого згодом призначили на повноцінній основі.

Раніше стало відомо, що родина Басс вирішила продати Лос-Анджелес Лейкерс за рекордну суму для всього світового спорту.