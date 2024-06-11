Тренер університетської команди відхилив шалену пропозицію Лейкерс

Головний тренер університету Коннектитут Ден Херлі відмовився очолювати Лейкерс.

Про це повідомив Едріан Воджнаровскі у своєму X (Twitter).

За контрактом, який пропонували "озерні", Херлі став би одним із шести найбільш високооплачуваних тренерів НБА. Пропозиція Лейкерс становила 70 мільйонів доларів за 6 років.

Але Ден вирішив залишитися, щоб привести Коннектитут до третього поспіль титулу Національної асоціації студентського спорту.

BREAKING: Connecticut’s Dan Hurley has turned down the Los Angeles Lakers’ six-year, $70 million offer and will return to chase a third straight national title, sources tell ESPN. LA would’ve made him one of NBA’s six highest paid coaches. pic.twitter.com/hEXo3o00SR — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 10, 2024

Раніше повідомлялося, що фаворитом на посаду головного тренера Лейкерс є 39-річний Джей Джей Реддік. Нагадаємо, після вильоту з першого раунду плей-оф НБА від Денвера Лейкерс звільнили Дарвіна Гема.