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Тренер університетської команди відхилив шалену пропозицію Лейкерс

Игорь Чернявский — 11 червня, 17:20
Тренер університетської команди відхилив шалену пропозицію Лейкерс

Головний тренер університету Коннектитут Ден Херлі відмовився очолювати Лейкерс.

Про це повідомив Едріан Воджнаровскі у своєму X (Twitter).

За контрактом, який пропонували "озерні", Херлі став би одним із шести найбільш високооплачуваних тренерів НБА. Пропозиція Лейкерс становила 70 мільйонів доларів за 6 років.

Але Ден вирішив залишитися, щоб привести Коннектитут до третього поспіль титулу Національної асоціації студентського спорту.

Раніше повідомлялося, що фаворитом на посаду головного тренера Лейкерс є 39-річний Джей Джей Реддік. Нагадаємо, після вильоту з першого раунду плей-оф НБА від Денвера Лейкерс звільнили Дарвіна Гема.

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