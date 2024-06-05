Лейкерс визначили фаворита на посаду головного тренера

У Лейкерс розглядають Джей Джей Редіка як головного претендента на посаду головного тренера.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, представники "озерних" у захваті від тренерського потенціалу Редіка. Втім, остаточне рішення все ще не прийняте. Ще один кандидат — асистент головного тренера Пеліканс Джеймс Боррего.

Зазначається, що Леброн Джеймс не бере участі у процесі пошуку нового наставника. Подальше майбутнє "Короля Джеймса" в Лейкерс поки невідоме. Нещодавно Річ Пол заявив, що Леброн — вільний агент.

Нагадаємо, після вильоту з першого раунду плей-оф НБА від Денвера Лейкерс звільнили Дарвіна Гема.