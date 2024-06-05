Лейкерс визначили фаворита на посаду головного тренера
У Лейкерс розглядають Джей Джей Редіка як головного претендента на посаду головного тренера.
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, представники "озерних" у захваті від тренерського потенціалу Редіка. Втім, остаточне рішення все ще не прийняте. Ще один кандидат — асистент головного тренера Пеліканс Джеймс Боррего.
Зазначається, що Леброн Джеймс не бере участі у процесі пошуку нового наставника. Подальше майбутнє "Короля Джеймса" в Лейкерс поки невідоме. Нещодавно Річ Пол заявив, що Леброн — вільний агент.
Нагадаємо, після вильоту з першого раунду плей-оф НБА від Денвера Лейкерс звільнили Дарвіна Гема.