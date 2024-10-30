Головний тренер Бостона запропонував НБА повернути в лігу бійки під час матчу
Тренер клубу Бостон Селтікс Джо Маззулла запропонував НБА дозволити гру в більшості і бійки, аналогічні НХЛ або МЛБ.
Його слова наводить BasketNews.
"Найбільша річ, яку ми забираємо у людей з погляду розваг, це те, що ви більше не можете битися. Я б хотів, щоб ліга повернула бійки. Що може бути цікавіше, ніж невелика бійка?
Я просто не розумію, чому в деяких видах спорту дозволено битися. У них є біти і ключки, у нас немає. У нас просто є м'яч. В іншому виді спорту одне з найтвердіших покриттів, шайби та ключки, і нам не можна трохи побитися?", – заявив 36-річний коуч Селтікс.
Нагадаємо, український центровий Дмитро Скапінцев увійшов в заявку клубу G-Ліги Мейн Селтікс, який є фарм клубом Бостона.
Гравець у середині вересня підписав із "кельтами" контракт за схемою Exhibit 10. У предсезоних матчах Дмитро тричі виходив на паркет за клуб: проти Денвера центровий набрав 2 очки, в грі з Філадельфією бігмен набрав 5 балів, а проти Торонто Скапінцев відіграв 15 хвилин.
За результатами матчів чинний чемпіон НБА вирішив відрахувати українця.