Головний тренер Бостона запропонував НБА повернути в лігу бійки під час матчу

Тренер клубу Бостон Селтікс Джо Маззулла запропонував НБА дозволити гру в більшості і бійки, аналогічні НХЛ або МЛБ.

Його слова наводить BasketNews.

"Найбільша річ, яку ми забираємо у людей з погляду розваг, це те, що ви більше не можете битися. Я б хотів, щоб ліга повернула бійки. Що може бути цікавіше, ніж невелика бійка?



Я просто не розумію, чому в деяких видах спорту дозволено битися. У них є біти і ключки, у нас немає. У нас просто є м'яч. В іншому виді спорту одне з найтвердіших покриттів, шайби та ключки, і нам не можна трохи побитися?", – заявив 36-річний коуч Селтікс.