Тренер чемпіонів НБА коротко відреагував на бій Пол – Тайсон

Головний тренер чинних чемпіонів Національної баскетбольної асоціації Бостон Селтікс Джо Маззулла вважає, що поєдинки рівня Пол – Тайсон не можна розглядати, як повноцінний бій.

Його слова цитує Legion Hoops.

"Це не бої", – коротко резюмував Маззулла.

Joe Mazzulla was asked if he watched any of the fights last night.



His response: “Those aren’t fights.”



(via @danield1214) pic.twitter.com/NAxHWSoyGg — Legion Hoops (@LegionHoops) November 17, 2024

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Нагадаємо, нещодавно баскетбольний фахівець говорив, що хотів би бачити бійки між гравцями під час матчів НБА.