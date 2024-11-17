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Тренер чемпіонів НБА коротко відреагував на бій Пол – Тайсон

Руслан Травкін — 17 листопада 2024, 12:43
Тренер чемпіонів НБА коротко відреагував на бій Пол – Тайсон
Джо Маззулла
Cкріншот

Головний тренер чинних чемпіонів Національної баскетбольної асоціації Бостон Селтікс Джо Маззулла вважає, що поєдинки рівня Пол – Тайсон не можна розглядати, як повноцінний бій.

Його слова цитує Legion Hoops.

"Це не бої", – коротко резюмував Маззулла.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Нагадаємо, нещодавно баскетбольний фахівець говорив, що хотів би бачити бійки між гравцями під час матчів НБА.

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