Тренер чемпіонів НБА коротко відреагував на бій Пол – Тайсон
Джо Маззулла
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Головний тренер чинних чемпіонів Національної баскетбольної асоціації Бостон Селтікс Джо Маззулла вважає, що поєдинки рівня Пол – Тайсон не можна розглядати, як повноцінний бій.
Його слова цитує Legion Hoops.
"Це не бої", – коротко резюмував Маззулла.
Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).
Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.
Нагадаємо, нещодавно баскетбольний фахівець говорив, що хотів би бачити бійки між гравцями під час матчів НБА.