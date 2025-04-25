Тренер Бостона: Мені подобається дивитися, як Порзінгіс стікає кров'ю на майданчику

Головний тренер Бостона Джо Маззулла схвально висловився щодо бійцівських якостей свого підопічного Крістапса Порзінгіса.

Слова 36-річного фахівця наводить BasketNews.

По ходу другого матчу першого раунду плейоф НБА проти Орландо (109:100) 29-річний латиш став жертвою удару ліктем від Гоги Бітадзе. В результаті цього бігмен Селтікс отримав розсічення лоба.

Kristaps Porzingis takes brutal elbow and instantly starts gushing blood from his head 😳pic.twitter.com/eFBEHRi0IZ — BasketNews (@BasketNews_com) April 24, 2025

Порзінгіс залишив майданчик, але невдовзі повернувся на нього та закінчив поєдинок, зібравши 20 очок та 10 підбирань. Після матчу він отримав похвалу від свого тренера.

"Мені подобається дивитися, як Крістапс стікає кров'ю на майданчику. Гадаю, це важливо", – сказав Маззулла.

"I like watching him bleed on the court."



Joe Mazzulla appreciates the blood, sweat and tears from Kristaps Porziņģis 👏😅



(via @zm_cox) pic.twitter.com/MQN4llVsZ7 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 24, 2025

Сам Порзінгіс також заявив, що він не міг не повернутися, щоб допомогти своїм партнерам по команді здобути перемогу.

"Чесно кажучи, як я міг не повернутися? Типу: "О, у мене п'ять швів, я більше не можу грати". Ні. Мої ноги працюють, все працює, і, звичайно, я буду там. І ви мене знаєте. Я люблю такі моменти".

Це вже не перший випадок, коли Джо Маззулла схвалює більш контактний баскетбол. Раніше у сезоні він говорив, що хотів би бачити більше бійок на паркеті.

А коли в минулій грі травмувався Джейсон Тейтум, тренер не пускав до гравця лікаря, а кричав, щоб баскетболіст піднімався.

Нагадаємо, що НБА видала чергову сезонну нагороду. Цього разу ліга визначила найкращого захисного гравця року.