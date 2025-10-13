Буду сильнішим, – захисник збірної України зламав руку у матчі чемпіонату

Захисник Київ-Баскета Михайло Бублик пропустить невизначений термін через перелом правої руки.

Про це 22-річний українець розповів Tribuna.com.

Вчора, 12 жовтня, відбувся матч регулярного сезону Суперліги України, у якому Київ-Баскет обіграв Говерлу з рахунком 87:79. Проте вже на самому старту поєдинку "бджоли" втратили свою молоду зірку.

Не провівши на паркеті й однієї хвилини, Бублик невдало впав через фол форварда Говерли Іллі Кабацюри. Михайло залишив майданчик, на який не повернувся. За 47 секунд він встиг набрати 2 очки (2/2 штрафні) та зробити одне перехоплення.

Пізніше Бублик виклав у соцмережах фото зі зламаною рукою, підписавши його: "Буду сильнішим".

У нинішньому сезоні Суперліги Михайло Бублик зіграв у всіх чотирьох матчах, у яких набирав у середньому 13,8 очка, 1,8 підбирання та 1,8 передачі. Київ-Баскет очолює турнірну таблицю чемпіонату України, вигравши всі поєдинки.

Нагадаємо, що минулого літа Михайло Бублик допоміг збірній України пройти до наступного етапу відбору чемпіонату світу 2027 року. Незважаючи на цей успіх, "синьо-жовті" втратили чотири позиції у світовому рейтингу ФІБА.