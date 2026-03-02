Суперник казав, ніби я його весь матч лупцював: Бублик – про поразку від Іспанії на відборі на ЧС-2027

Захисник збірної України Михайло Бублик оцінив рівень збірної Іспанії та назвав головні аспекти гри, які команда має покращити до наступної зустрічі з ними.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Говорячи про емоції після першої зустрічі, 21-річний Бублик зізнався, що хвилювання не було через велику різницю в рахунку, проте він намагався максимально використати свій ігровий час.

"Переживання не було, тому що вже був такий великий рахунок. Але тренер довірив чотири хвилини, і потрібно було все одно викластись на максимум, десь відзахищатися. Відчуття, коли граєш проти Ніко-Баскета, а тут граєш проти таких баскетболістів – це дуже великий досвід. І я вдячний, що він у мене є. Навіть за такого великого рахунку я коли захищався, то мені суперник таке казав, ніби я проти нього весь матч захищався і весь матч його лупцював. Він був трохи злий на мене, хоча ми вперше бачилися і він, напевно, навіть не знає, хто я такий. Але все одно іспанці – дуже гарячі до баскетболу, тому це був дуже класний досвід".

Також Михайло пояснив, за рахунок чого українці можуть покращити свою гру в наступному поєдинку.

"Насамперед потрібно просто агресивніше тиснути на м'яч – це перше і найголовніше. Потрібно постійно бути в контакті з гравцями збірної Іспанії, бо враховуючи рівень іспанців, ми дуже багато дали їм простору, часу подумати і можливість для цього".

Нагадаємо, що 27 лютого національна команда України провела номінально домашній поєдинок відбору на ЧС-2027 проти Іспанії у латвійській Ризі, у якому підопічні Айнарса Багатскіса програли з рахунком 66:86.

У цьому "вікні" збірні зійдуться ще раз. Другий поєдинок між Україною та Іспанією відбудеться 2 березня в Ов'єдо – старт о 21:30.