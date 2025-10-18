Оклахома відіграла -16 у матчі з Денвером, Голден Стейт програв Кліпперс, тріумфальне повернення Ембііда

У ніч на сьогодні, 18 жовтня, в НБА відбулися вісім передсезонних матчів.

Серед знакових подій варто виділити поверення на паркет зірки Філадельфії Джоела Ембііда, який зіграв уперше з 23 лютого. У матчі проти Міннесоти бігмен набрав 14+7+8 за 18 хвилин, а Севенті Сіксерс перемогли 126:110. Варто зазначити, що Тімбервулвз грали резервним складом, без своєї стартової п'ятірки та головних рольовиків.

Український центровий Олексій Лень знову не грав за Нью-Йорк. Він разом з кількома лідерами Нікс спостерігав за тим, як команда Майка Брауна обігрувала Шарлотт.

Варто відзначити камбек Оклахоми у грі проти Денвера: чинний чемпіон відіграв відставання у 16 очок у четвертій чверті та вирвав перемогу 94:91. Сан-Антоніо з дабл-даблом від Віктора Вембаньями розгромив Індіану, Голден Стейт без Джиммі Батлера, але з усіма іншими, програв напіврезервному складу Кліпперс, а Лейкерс у клатчі поступилися Сакраменто.

НБА – передсезонні матчі

18 жовтня

Торонто – Бруклін 119:114 (37:27, 35:29, 25:30, 22:28)

Філадельфія – Міннесота 126:110 (30:24, 30:29, 35:31, 31:26)

Нью-Йорк – Шарлотт 113:108 (30:29, 34:25, 26:33, 23:21)

Маямі – Мемфіс 125:141 (32:29, 36:35, 35:38, 22:39)

Оклахома – Денвер 94:91 (22:21, 25:38, 20:16, 28:16)

Сан-Антоніо – Індіана 133:104 (39:28, 27:35, 35:25, 32:16)

Голден Стейт – Кліпперс 103:106 (21:31, 22:16, 31:38, 29:21)

Лейкерс – Сакраменто 116:117 (34:36, 27:22, 29:28, 26:31)

