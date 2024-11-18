Київ-Баскет переписує історію, труби прориває. 10 головних новин тижня у Суперлізі

В українській Суперлізі знову вистачало яскравих та непересічний подій. Як ігрових, так і не зовсім. Травми, гейм-віннери, рекорди – про все це у нашій традиційній баскетбольній добірці.

Дніпро продовжує перемагати

Чемпіон України після вояжу за кордон на матчі Кубка Європи ФІБА повернувся до вітчизняного чемпіонату. Команда Володимира Коваля пропустила низку поєдинків, тож зараз намагається надолужити упущене.

Не все так просто і гладко у дніпрян. Не можна сказати, що опонентів у Суперлізі вони долають у півноги, однак Дніпро залишається єдиною командою із стовідсотковим показником перемог-поразок: 6-0 – непогана серія.

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Київ-Баскет переписує історію і полюбляє овертайми

Підопічні Дмитра Забірченка вдало провели цей ігровий тиждень. Спочатку у поточній боротьбі за другу позицію ‘’бджоли" перемогли Рівне на їх же майданчику. При цьому, звитяга столичної команди була впевненою і закономірною. Цікаво, що до цього суперники зустрічалися 6 раз і всі рази перемагали…рівняни.

Не менш цікавим видався матч киян і проти Старого Луцька. Чинний бронзовий призер Суперліги переміг з рахунком 84:74. Переміг вдруге в сезоні і знову в овертаймі. Підопічні Дмитра Чайковського лідирували + 4 за 30 секунд до кінця основного часу, однак примудрилися втратити перемогу.

Сандул – MVP ігрового тижня

Визначено символічну збірну та MVP п'ятого тижня української Суперліги з баскетболу. У матчі проти Рівного бігмен столичного клубу записав до активу 4 очка та 2 передачі та повторив власний рекорд сезону за підбираннями, зібравши 18 відскоків (РЕ 21). В зустрічі зі Старим Луцьком він оформив потужний дабл-дабл – 17 очок + 13 підбирань.

Також до символічної п’ятірки увійшли Маркіз Джексон (Старий Луцьк), Абулрахман Ба (Запоріжжя), Данііл Сипало (Дніпро) та Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи). Два легіонери і відразу три номінальних центрових.

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Ба феєрить

Запоріжжю не щастило з легіонерами. Двоє американців через безпекову ситуацію залишили команду перед стартом чемпіонату і от з’явився Ба, гравець який виступав у Колумбії дуже швидко адаптувався у новій команді.

Спочатку захисник своїм гейм-віннером приніс перемогу запоріжцям у матчі проти Кривбасу (75:73), а в другому матчі за біло-зелених і взагалі встановив новий поточний рекорд результативності в сезоні Суперліги, який до того належав капітану Запоріжжя Нікітіну.

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Така звитяга вдалася легіонеру у матчі проти Дніпра (61-73.). На рахунку баскетболіста 36 очок, 2 підбирання та 1 передача за 33 хвилини на майданчику.

"Його бійцівські та людські якості нас приємно вразили. Не чекали, що так швидко він зможе влитися у наш колектив", - зізнався наставник команди Валерій Плеханов.

Травма на травмі

Максим Нікітін (Запоріжжя), Іван Колдомасов (Дніпро), Род Браун (Рівне) поповнили список гравців команд Суперліги, які перебувають в лазареті. У минулих добірках ми вже писали про те, що, фактично, в кожному клубі є баскетболісти із серйозними травмами.

Особливо прикро за молодого Івана Колдомасова. Розігруючий Дніпра травмувався у матчі зі Старим Луцьком. Як стало відомо згодом, у 21-річного гравця розрив передньої хрестоподібної звʼязки правого коліна.

Найближчим часом він перенесе операцію та розпочне реабілітацію. На жаль, це вже друга схожа травма у молодого захисника. До цього серйозної травми зазнав і Олександр Тарасенко. Дніпро у терміновому режимі заявило молодого Данила Попова та навіть Романа Бондарчука, який пропустив початок сезону, адже приєднався до лав ЗСУ.

У матчі із Черкаськими Мавпами травму отримав капітан та лідер Запоріжжя Максим Нікітін. "На жаль, Максим Нікітін не зможе нам допомоги. У нього серйозна травма. Чекаємо більш детального обстеження та результатів", – заявив Валерій Плеханов.

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Травму отримав і ще один бігмен. Цього разу – Род Браун з Рівного, який є одним з кращих в чемпіонаті, за кількістю підбирань. Баскетболіст отримав травму в заключній десятихвилинці поєдинку проти Прикарпаття-Говерли.

Матч Дніпра та Кривбасу перенесено

Матчі української Суперліги в цьому сезоні відбуваються і в Запоріжжі та Дніпрі, де повітряні тривоги суттєво частіше, ніж у західних областях. І от у рамках цього ігрового тижня з’явився матч, який довелося відтермінувати.

Поєдинок Кривбас та Дніпра перенесли через повітряну тривогу у Черкасах. Спочатку старт матчу дещо відтермінували через проблеми із електроенергією, а згодом – через повітряну тривогу. Коли, зрештою, зіграють звітні команди, наразі не відомо.

Труби не горять, але їх прориває…

Готуватися та грати баскетболістам доводиться у різних умовах. До честі, всі розуміють реалії і не скаржаться на це. Однак про об’єктивні причини все ж говорять.

Головний тренер Кривбаса Олександр Ворона, коментуючи програний матч його команди проти Запоріжжя, зазначив наступне: «З минулого приїзду з Черкас ми мали лише п’ять тренувань. Прорвало труби опалення і в залі було десять градусів – ми просто були неготові до цього баблу. Всю провину за цю поразку беру на себе»

Прикарпаття-Говерла продовжує поступатися

ФБУ

Невдалий стрік команди з Івано-Франківська продовжується. Підопічні Євгена Мурзіна відповідально підійшли до виїзду у Рівне. Навіть вболівальників на матч проти Старого Луцька привезли. І от знову злий фатум: мінімальна поразка 75:73.

Поєдинок гейм-віннером завершив Джексон. Говерла лідирувала протягом майже всієї другої половини матчу, але не втримала позитивний результат. Вже у поєдинку проти господарів баблу з Рівного прикарпатці поступилися з більшим відставанням, хоча також нав’язали боротьбу супернику. На післяматчеву пресконференцію замість засмученого поразкою Євгена Мурзіна прийшов його асистент Віктор Бугра.

Кузнецов цитує Кополовця

Коли у Мурзіна забракло слів, їх вистачило у захисника Сергія Кузнецова. Екс-гравець Черкаських Мавп є одним із найдосвідченіших баскетболістів у цьому складі Говерли. Тож на досвіді він свідомо чи не свідомо пригадав легендарну цитату Михайла Кополовця, трішки перефразувавши її.

"Напевно, нам треба сходити до церкви помолитися, бо просто не щастить. Не вистачає везіння. Сьогодні у нас була гарна гра, ми виграли підбирання", - заявив Кузнецов.

У Старому Луцьку зміни у складі. Далі буде?

Замість Айзеї Тернера до лучан приїхав Брендон Лавані. Трішки менш габаритний, але, видається, більш кваліфікований і дисциплінований. Звісно, в матчах у Рівному американець не виблискував, адже провів з новим одноклубниками лише декілька тренувань.

Втім наставник Старого Луцька Дмитро Чайковським залишився незадоволеним діями американських легіонерів і їх інтеграцією в команду. Про це коуч розповів після матчу проти Київ-Баскета: "Завдання номер один зараз для нашої команди – інтегрувати американців до реалій українського баскетболу. Якими способами це будемо робити ми вже вияснимо, коли повернемося в Луцьк. Але я думаю, що це будуть максимально кардинальні рішення. Якщо вони будуть погано інтегруватися, значить будемо змінюватися".