Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Верховену дадуть болючий урок: Белью застеріг кікбоксера перед боєм з Усиком

Сергій Шаховець — 28 лютого 2026, 14:55
Верховену дадуть болючий урок: Белью застеріг кікбоксера перед боєм з Усиком
Ріко Верховен
Instagram Ріко Верховена

Колишній чемпіон світу WBC у першій важкій вазі Тоні Белью (30-3-1, К20) висловився про суперника Олександра Усика (24-0, 15 КО) нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Відповідний допис британець зробив на своїй сторінці у мережі "Х".

Белью не сумнівається, що Верховен та Усик подарують глядачам видовищний поєдинок, але не вірить у перемогу нідерландця.

"Він вийде і викладеться на повну без жодних вагань та не проявить поваги, що зробить бій цікавим приблизно на 6-7 хвилин! Коли це мине, йому дадуть болючий урок! Він великий, сміливий і небезпечний, але не має боксерського IQ на цьому рівні! Це не спаринг!", – написав Белью.

Нагадаємо, що бій між чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та 12-разовим чемпіоном кікбоксерського промоушну Glory Ріко Верховеном відбудеться 23 травня у Гізі в Єгипті. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляція буде доступна на DAZN.

Читайте також :
Відео Фото Кличко зі світу кікбоксингу: хто такий Верховен, який боксуватиме з Усиком
Олександр Усик Тоні Белью Ріко Верховен

Ріко Верховен

Просто хоче заробити гроші: Воррен – про бій Усика з Верховеном
Ексчемпіон світу оцінив шанси Верховена здолати Усика
Менеджер Верховена назвав людину, яка допомогла організувати бій з Усиком
Кабаєл здивував лаконічною реакцією на бій Усик – Верховен
Кличко зі світу кікбоксингу: хто такий Верховен, який боксуватиме з Усиком

Останні новини