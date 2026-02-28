Верховену дадуть болючий урок: Белью застеріг кікбоксера перед боєм з Усиком

Колишній чемпіон світу WBC у першій важкій вазі Тоні Белью (30-3-1, К20) висловився про суперника Олександра Усика (24-0, 15 КО) нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Відповідний допис британець зробив на своїй сторінці у мережі "Х".

Белью не сумнівається, що Верховен та Усик подарують глядачам видовищний поєдинок, але не вірить у перемогу нідерландця.

"Він вийде і викладеться на повну без жодних вагань та не проявить поваги, що зробить бій цікавим приблизно на 6-7 хвилин! Коли це мине, йому дадуть болючий урок! Він великий, сміливий і небезпечний, але не має боксерського IQ на цьому рівні! Це не спаринг!", – написав Белью.

Нагадаємо, що бій між чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та 12-разовим чемпіоном кікбоксерського промоушну Glory Ріко Верховеном відбудеться 23 травня у Гізі в Єгипті. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляція буде доступна на DAZN.