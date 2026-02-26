Всі хочуть перемогти дворазових чемпіонів: Ткаченко оцінив шанси збірної України в матчах з Іспанією у відборі на ЧС-2027

Форвард національної команди Іван Ткаченко розповів про налаштування збірної України на поєдинки проти Іспанії у відборі на чемпіонаті світу-2027.

Його слова передає Суспільне Спорт.

До надважливого протистояння "синьо-жовті" підходять без двох баскетболістів основи – команді не зможуть допомогти захисник Іссуф Санон та центровий Максим Кличко.

"Нам звичайно важко через травму Юсуфа Санона, тому що він основний гравець нашої команди. Дуже прикро, що він не приїхав, але у нас є достатньо гравців. Повернувся Віталій Зотов, він повинен допомогти Олександру Ковляру на позиції. Також вони можуть грати одночасно на майданчику: Віталій буде грати першим номером, а Віталій – другим. Травма Максима Кличка – прикро. Він потенційно гарний гравець, але йому ще потрібно набратись досвіду".

Форвард запевняє, що команда має бажання перемогти дворазових чемпіонів та посісти перше місце у групі, та наголосив на важливості боротьби за країну з максимальною самовіддачею.

"Якщо ми будемо грати на максимум, а ми будемо, то шанси є. Шанси є завжди – все залежить від бажання, а воно у нас велике. Всі хочуть перемогти дворазових чемпіонів. Ми будемо намагатись це зробити, бо це важливо для нашого турнірного становища, щоб зайняти перше місце в групі. Будемо битися за кожного з нас, за країну. Ми не можемо грати без настрою і без самовіддачі".

Зауважимо, що історично Україна та Іспанія зустрічалися шість разів, і "синьо-жовті" здобули лише одну перемогу – під час кваліфікації до чемпіонату світу у 2018 році з рахунком 76:65.

Номінально домашній матч проти іспанців збірна України проведе на майданчику "Арена Рига" у столиці Латвії. Поєдинок відбудеться 27 лютого та розпочнеться о 15:00 за київським часом. 2 березня команди знову зіграють між собою вже в іспанському Ов'єдо.

Зазначимо, що до протистояння з іспанцями Україна підходить після двох перемог над збірними Грузії (92:79) та Данії (88:71), здобутими у листопаді 2025 року.

Раніше повідомлялося, що збірна України піднялася в рейтингу ФІБА після перших матчів кваліфікації на ЧС-2027.