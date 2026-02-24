Українська правда
Санон та Кличко не зіграють з Іспанією у відборі на ЧС-2027

Олександр Булава — 24 лютого 2026, 13:20
Іссуф Санон
ФБУ

Збірна України не зможе розраховувати на двох баскетболістів у матчах відбору на чемпіонат світу-2027 проти Іспанії.

Про це повідомляє ФБУ.

Захисник Іссуф Санон та центровий Максим Кличко не зможуть зіграти за "синьо-жовтих" через травми, які отримали у складі своїх клубів.

Натомість до команди приєднається бігмен Дніпра Данііл Сипало.

Номінально домашній матч проти іспанців "синьо-жовті" проведуть на майданчику "Арена Рига" у столиці Латвії. Поєдинок відбудеться 27 лютого та розпочнеться о 15:00 за київським часом. 2 березня команди знову зіграють між собою вже в іспанському Ов'єдо.

Зазначимо, що до протистояння з іспанцями Україна підходить після двох перемог над збірними Грузії (92:79) та Данії (88:71), здобутими у листопаді 2025 року.

До наступного етапу кваліфікації на ЧС-2027 виходять три кращі команди квартету, де до них приєднаються три команди з групи В (Чорногорія, Греція, Португалія, Румунія). За підсумком другого етапу відбору на чемпіонат світу вийдуть три кращі команди.

Раніше повідомлялося, що збірна України піднялася в рейтингу ФІБА після перших матчів кваліфікації на ЧС-2027.

Збірна України з баскетболу Іссуф Санон Максим Кличко

Збірна України з баскетболу

