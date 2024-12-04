Тейтум та головна зірка Оклахоми стали найкращими гравцями жовтня-листопада в НБА

Представники Національної баскетбольної асоціації обрали Джейсона Тейтума та Шея Гілджеса-Александера гравцями жовтня-листопада.

Про це повідомила пресслужба НБА.

Гілджес-Александер привів Тандер до результату 15-4. Його показники: 29,8 очка, 6,6 передачі та 5,3 підбирання за матч. 26-річний канадець успішно розпочав новий сезон після того, як посів друге місце у голосуванні за MVP минулого сезону.

Показники Тейтума на старті сезону склали 28,7 очка, 8,5 підбирання та 5,8 передачі в середньому за зустріч. Результат Селтікс – 16-3.

Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander and Boston Celtics forward Jayson Tatum have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Players of the Month, respectively, for games played in October/November. pic.twitter.com/MMPFiznN17 — NBA Communications (@NBAPR) December 3, 2024

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто з фахівців отримав нагороду найкращому тренеру за стартові шість тижнів сезону-2024/25.