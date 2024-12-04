Наставники Клівленда та Х'юстона визнані найкращими тренерами НБА за підсумками жовтня-листопада

Фахівці Кенні Аткінсон та Іме Удока отримали нагороду найкращому тренеру за підсумками жовтня та листопада в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомила пресслужба НБА.

Аткінсон, який очолив Кавальєрс влітку, за перші 20 матчів на чолі клубу здобув 17 перемог. Такий показник дозволяє Клівленду лідирувати на Сході.

У Західній конференції відзначили Іме Удоку. Х'юстон продовжує прогрес під його керівництвом. За стартові шість тижнів сезону Рокетс здобули 14 перемог при 6 поразка.

Houston Rockets head coach Ime Udoka and Cleveland Cavaliers head coach Kenny Atkinson have been named the NBA Western and Eastern Conference Coaches of the Month, respectively, for games played in October/November. pic.twitter.com/UcIctHIq3x — NBA Communications (@NBAPR) December 3, 2024

Нагадаємо, 3 грудня відбулося шість матчів 13-го туру Євроліги.