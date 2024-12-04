Наставники Клівленда та Х'юстона визнані найкращими тренерами НБА за підсумками жовтня-листопада
Кенні Аткінсон
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Фахівці Кенні Аткінсон та Іме Удока отримали нагороду найкращому тренеру за підсумками жовтня та листопада в Національній баскетбольній асоціації.
Про це повідомила пресслужба НБА.
Аткінсон, який очолив Кавальєрс влітку, за перші 20 матчів на чолі клубу здобув 17 перемог. Такий показник дозволяє Клівленду лідирувати на Сході.
У Західній конференції відзначили Іме Удоку. Х'юстон продовжує прогрес під його керівництвом. За стартові шість тижнів сезону Рокетс здобули 14 перемог при 6 поразка.
Нагадаємо, 3 грудня відбулося шість матчів 13-го туру Євроліги.