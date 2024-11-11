Халібертон та Матурін встановили рекорд Індіани з результативності

Минулої ночі в рамках регулярного сезону НБА Індіана обіграла Нью-Йорк з рахунком 132:121.

Найрезультативнішими гравцями цієї зустрічі став дует Пейсерс: Бенедикт Матурін набрав 38 очок, 8 підбирань та 2 передачі, а Тайріз Халібертон відзначився 35 очками, 2 підбираннями та 14 асистами.

Як повідомляє StatMamba, Матурін та Халібертон стали першим дуетом в історії Індіани, якому вдалося набрати по 35+ очок в одній грі.

До цього жоден дует Пейсерс не міг відзначитися подібним рекордом результативності.

Tyrese Haliburton & Bennedict Mathurin are the first duo in Pacers history to each score 35+ PTS in the same game. pic.twitter.com/tBTRMXY8IH — StatMamba (@StatMamba) November 11, 2024

Ця перемога над Нікс підняла Індіану на третє місце Східної конференції. Пейсерс наразі є лише третьою командою на Сході, в якої не від'ємний баланс перемог (5-5). Іншими двома є Клівленд (11-0) та Бостон (9-2).