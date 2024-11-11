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Халібертон та Матурін встановили рекорд Індіани з результативності

Олексій Погорелов — 11 листопада 2024, 15:43
Халібертон та Матурін встановили рекорд Індіани з результативності
Тайріз Халібертон
StatMuse

Минулої ночі в рамках регулярного сезону НБА Індіана обіграла Нью-Йорк з рахунком 132:121.

Найрезультативнішими гравцями цієї зустрічі став дует Пейсерс: Бенедикт Матурін набрав 38 очок, 8 підбирань та 2 передачі, а Тайріз Халібертон відзначився 35 очками, 2 підбираннями та 14 асистами.

Як повідомляє StatMamba, Матурін та Халібертон стали першим дуетом в історії Індіани, якому вдалося набрати по 35+ очок в одній грі.

До цього жоден дует Пейсерс не міг відзначитися подібним рекордом результативності.

Ця перемога над Нікс підняла Індіану на третє місце Східної конференції. Пейсерс наразі є лише третьою командою на Сході, в якої не від'ємний баланс перемог (5-5). Іншими двома є Клівленд (11-0) та Бостон (9-2).

Індіана Тайріз Халібертон НБА

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