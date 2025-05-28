Неймовірний трипл-дабл Халібертона допоміг Індіані збільшити відрив від Нікс у фіналі Сходу
У ніч з 27 на 28 травня відбувся четвертий матч фінальної серії Східної конференції між Пейсерз і Нікс.
Перемогу з рахунком 130:121 святкували гравці Індіани.
Особливо успішно цей поєдинок провів лідер господарів Тайріз Халібертон. Плеймейкер набрав 32 очки, до яких додав 15 результативних передач і 12 підбирань.
У складі переможців варто відзначити 30 очок від Паскаля Сіакама, а також чудову гру з лави від Беннедикта Матуріна, який за 12 хвилин на паркеті набрав 20 очок.
За Нікс вибливскував Джейлен Брансон – 31 очко. Найбільше йому допомагав Карл-Ентоні Таунс: 24 очки + 12 підбирань.
Індіана – Нью-Йору 130:121 (43:35, 29:26, 33:27, 28:30) (рахунок у серії – 3:1)
Нагадаємо, вчора Оклахома перемогла Міннесоту і веде в серії фіналу Західної конференції з рахунком 3:1.