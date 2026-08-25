Лідер збірної Греції пояснив важливість матчу з Україною у відборі на ЧС-2027

Лідер збірної Греції Тайлер Дорсі оцінив перемогу над Кіпром (82:75) та поділився думками щодо майбутнього поєдинку проти України у кваліфікації ЧС-2027.

Його слова передає Sdna.gr.

"Сьогодні ми вийшли трохи млявими, але знайшли спосіб перемогти. Ми знаємо, наскільки важливі ці ігри. Звичайно, завтра ми приділимо трохи часу відпочинку та відновимо свою фізичну форму.

Ми мали десять днів поспіль тренувань, а тепер повернемося до зосередженості. Ми знаємо, що Україна – дуже хороша команда, сильна та стійка, тому будемо готові. Нам потрібні дві перемоги. Ми повинні грати так, ніби відчайдушно прагнемо їх здобути.

Ми вивчили Україну. Звісно, ​​ми детальніше розглянемо це питання протягом решти тижня. Зрештою, нам просто потрібно вийти на поле та грати якомога вільно. Я думаю, що зараз головне – це фізична форма, правильний вибір та перерви під час гри", – сказав Дорсі.