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Гравець збірної Греції: Проти України маємо викластися на повну

Руслан Травкін — 27 серпня 2026, 13:35
Гравець збірної Греції: Проти України маємо викластися на повну
Танасіс Адетокумбо
SDNA

Форвард збірної Греції Танасіс Адетокумбо, який є рідним братом зіркового Янніса Адетокумбо, поділився очікуваннями від гри проти національної команди України у межах відбору на ЧС-2027.

Його слова наводить портал SDNA.

"Зараз ми все ще перебуваємо в підготовчому періоді, нам потрібно бути готовими до двох ігор цього "вікна". Товариські матчі завершилися, тепер у нас у п'ятницю матч зі збірною України, і ми повинні бути готові морально, духовно та фізично.

Найголовніше – поїхати до Риги та викластися на повну заради перемоги", – сказав він.

Танасіс останні 7 років виступав за Мілвокі. Наразі він знаходиться без клубу. В НБА провів 232 гри, набираючи 2,3 очки за 8 хвилин ігрового часу. 

Нещодавно стала відома заявка збірної Греції на матчі другого етапу кваліфікації ЧС-2027. Збірна України також оголосила 16-ку баскетболістів, які поїдуть грати у перших матчах другого етапу кваліфікації. Також став відомий розширений склад національної команди Чорногорії.

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28 серпня збірна України зустрічається з Грецією у боротьбі за вихід на ЧС-2027. Кожен такий матч – це випробування характеру, яке українські вболівальники переживають разом. GGBET, титульний спонсор Федерації баскетболу України та збірної, поруч у цей вирішальний вечір. Підтримуй наших проти Грузії разом із GGBET!

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