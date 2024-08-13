Михайлюк змінив клуб у НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк став гравцем команди Юта Джаз.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що 27-річний гравець отримає 4-річний контракт на 15 млн доларів. При цьому перший рік угоди Михайлюку повністю гарантовано на суму 3,5 млн дол.

Михайлюк минулий сезон виступав за Бостон. У складі Селтікс гравець збірної України відіграв 41 матч, набираючи в середньому за матч 4,0 очка, 1,2 підбирання та 0,9 передачі.

За кар'єру в НБА Святослав грав за Лейкерс, Детройт, Оклахому, Торонто, Нікс та Шарлотт.